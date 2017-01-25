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    Американская компания купила права на показ фильма о допинге в России за 5 миллионов долларов

    Теги бизнес телевидение допинг сборная России сборная России жен Григорий Родченков Брайан Фогель

    Американская компания Netflix заплатила 5 миллионов долларов за права на показ фильма Брайана Фогеля «Икар», который рассказывает о допинге в России.

    Главными действующими лицами фильма стали сам Фогель, который проверял на себе действие разных запрещенных в спорте препаратов, и бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

    Таким образом, эта сделка стала одной из самых дорогих в истории документального кино.

    Netflix планирует трансляцию фильма на 190 стран мира.

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