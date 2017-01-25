Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ямайский бегун Картер дисквалифицирован за допинг в Пекине-2008, Болт лишился эстафетного золота

    Теги бег допинг дисквалификации Асафа Пауэлл Пекин-2008 Усэйн Болт сборная Ямайки Неста Картер Майкл Фрэйтер

    Ямайский бегун Неста Картер дисквалифицирован за применение допинга во время Пекина-2008.

    В ходе перепроверки допинг-проб в тесте спортсмена был обнаружен запрещенный препарат метилгексаниамин. 

    В Пекине-2008 Картер завоевал золотую медаль в эстафете 4x100 м, где помимо него выступали Майкл Фрэйтер, Усэйн Болт и Асафа Пауэлл, которые также лишились награды.

    Что вы знаете про Усэйна Болта? Тест Sports.ru

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться