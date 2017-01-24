Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин прокомментировал желание российского бегуна Сергея Шубенкова выступать под нейтральным флагом.

«С одной стороны, я его понимаю. Жизнь в спорте скоротечна, особенно в дисциплине, которую он представляет.

Но как же расшатали самых лучших наших ребят – если они идут на это! Осуждать Сергея и остальных атлетов, которые подали индивидуальные заявки в IAAF, не готов. Но опасения меня терзают большие.

– Вы о чем?

– О том, как истолкуют это решение канадские юристы. Вряд ли как желание наших спортсменов получить соревновательную практику для поддержания формы.

Не исключаю, начнутся разговоры, что ребята не уверены и в государстве, и в системе подготовки, и в наших методиках. То есть все может быть использовано для очередных тенденциозных суждений и домыслов.

– Поступок Шубенкова некоторые приравняли к предательству. Перебор?

– Если уж это и перебор со стороны Сергея, то не вопиющий. Жутких последствий не несет. Просто ему нужно потрудиться объяснить свое решение. Взвешенно, четко. Чтобы не возникало дешевых упреков», – сказал Карелин.