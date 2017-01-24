Александр Карелин: «Шубенкову нужно четко объяснить решение выступать под нейтральным флагом, чтобы не возникало дешевых упреков»
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин прокомментировал желание российского бегуна Сергея Шубенкова выступать под нейтральным флагом.
«С одной стороны, я его понимаю. Жизнь в спорте скоротечна, особенно в дисциплине, которую он представляет.
Но как же расшатали самых лучших наших ребят – если они идут на это! Осуждать Сергея и остальных атлетов, которые подали индивидуальные заявки в IAAF, не готов. Но опасения меня терзают большие.
– Вы о чем?
– О том, как истолкуют это решение канадские юристы. Вряд ли как желание наших спортсменов получить соревновательную практику для поддержания формы.
Не исключаю, начнутся разговоры, что ребята не уверены и в государстве, и в системе подготовки, и в наших методиках. То есть все может быть использовано для очередных тенденциозных суждений и домыслов.
– Поступок Шубенкова некоторые приравняли к предательству. Перебор?
– Если уж это и перебор со стороны Сергея, то не вопиющий. Жутких последствий не несет. Просто ему нужно потрудиться объяснить свое решение. Взвешенно, четко. Чтобы не возникало дешевых упреков», – сказал Карелин.
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