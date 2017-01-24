Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поделилась мнением о новом фильме телеканала ARD.

«Хотелось бы выразить свою точку зрения на вновь появившееся видео от очередного информатора о допинговой истории. У меня возникает вопрос: почему информаторы вместо того, чтобы снимать на скрытую камеру материал и потом продавать его, не обращаются в следственные органы?

Почему не идут в министерство спорта или в антидопинговое агентство, чтобы заявить о нарушениях? Почему без доказательств вновь обобщают всех спортсменов? Во всем мире факты нарушения антидопинговых правил со стороны конкретных спортсменов и их персонала – это их личная ответственность.

На мой взгляд, чтобы заявлять о «государственной поддержке допинга», надо определиться с тем, что подразумевается под словом «государство»: президент и его подчинение или каждый гражданин РФ?!

Я категорически против допинга, против тех людей, которые нарушают антидопинговые правила, но так же я против тех, кто без доказательств, без оснований, делая себя единственными борцами за справедливость, обвиняя всех вокруг, ставят под сомнение существование чистого спорта и чистых спортсменов в России. И, что характерно, очерняют нашу страну и наших чистых спортсменов именно несостоявшиеся в спорте атлеты.

Я заявляю: чистый спорт в России был, есть и будет, и моя карьера этому прямое подтверждение. Мы с тренером никогда не думали о нарушениях, не прибегали к терапевтическим исключениям, в отличие от многих западных атлетов, так как даже это считали нечестным поступком по отношению к своим соперникам. Наше здоровье и репутация для нас ценнее, чем «грязные медали». В нашей стране огромное количество честных профессиональных спортсменов, которые о своей чистоте скажут сами.

К сожалению, из-за несостоявшихся людей в спорте, нарушавших антидопинговые правила, желающих заработать подобным путем, страдают те спортсмены, которые к допингу не имеют никакого отношения», – написала Исинбаева.