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    Дмитрий Шляхтин: «Восстановление ВФЛА на ближайшем совете IAAF невозможно»

    Теги сборная России сборная России жен ВФЛА IAAF Дмитрий Шляхтин

    Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отметил, что восстановления организации в правах на ближайшем совете IAAF не произойдет.

    «Все находится в рабочем режиме, мы отработали перечень вопросов, которые были обозначены на предыдущих встречах, был отчет о работе. А вообще понимание наших движений будет после совета IAAF, после 6 февраля. И они, и мы готовимся к совету.

    Восстановление ВФЛА на ближайшем совете невозможно. На заседании, как я понимаю, будет выработана окончательная дорожная карта, чтобы определить этапы восстановления. Также мы обсуждали тему индивидуальных заявок, ждем от них ответа», – рассказал Шляхтин.

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