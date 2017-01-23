Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отметил, что восстановления организации в правах на ближайшем совете IAAF не произойдет.

«Все находится в рабочем режиме, мы отработали перечень вопросов, которые были обозначены на предыдущих встречах, был отчет о работе. А вообще понимание наших движений будет после совета IAAF, после 6 февраля. И они, и мы готовимся к совету.

Восстановление ВФЛА на ближайшем совете невозможно. На заседании, как я понимаю, будет выработана окончательная дорожная карта, чтобы определить этапы восстановления. Также мы обсуждали тему индивидуальных заявок, ждем от них ответа», – рассказал Шляхтин.