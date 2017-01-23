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    Родченков обжалует арест своего дома в Подмосковье

    Теги допинг Григорий Родченков

    Адвокат Алексей Скляренко сообщил, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обжалует арест своего дома в Подмосковье.

    «Будем подавать апелляцию. О самом факте ареста я узнал минут тридцать назад, никто нас не приглашал – суд опять без нас рассмотрел это заявление следственного комитета, почему-то не посчитал возможным выслушать наши доводы.

    Считаем, что наши права нарушены, и в любом случае будем подавать апелляционную жалобу. Я общался с его дочерью, она нацелена идти вплоть до ЕСПЧ. Потому что это просто правовой беспредел», – рассказал Скляренко.

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