Адвокат Алексей Скляренко сообщил, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обжалует арест своего дома в Подмосковье.

«Будем подавать апелляцию. О самом факте ареста я узнал минут тридцать назад, никто нас не приглашал – суд опять без нас рассмотрел это заявление следственного комитета, почему-то не посчитал возможным выслушать наши доводы.

Считаем, что наши права нарушены, и в любом случае будем подавать апелляционную жалобу. Я общался с его дочерью, она нацелена идти вплоть до ЕСПЧ. Потому что это просто правовой беспредел», – рассказал Скляренко.