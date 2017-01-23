Российский бегун Андрей Дмитриев рассказал о том, что сам никогда не применял запрещенные препараты.

«Я чистый спортсмен, могу сказать, что никогда не принимал допинг. У многих спортсменов в России позиция такая – меня ни разу не ловили, значит я – не допингист, если у меня в доме ружье, не значит, что я – убийца. Я не согласен с такой позицией. И мне хотелось бы, чтобы все члены национальной команды могли с такой же уверенностью говорить, что они чисты.

– Вам когда-либо предлагали запрещенные препараты?

– Нет, лично мне никто не предлагал допинг, но я был внутри этой системы и не мог не замечать того, что происходит. Для меня это было сложно, но я решил, что об этом надо говорить вслух.

– Почему вы не захотели становиться частью этой системы?

– Честно говоря, не знаю. Наверное, тут все зависит от того, как меня воспитали родители. Отец всегда учил меня не врать. И я верю, что даже если я бегу чуть медленнее других, то, по крайней мере, могу сказать, что я чист. Это лучше, чем бежать быстрее и нарушать правила.

Многие спортсмены в России боятся говорить о допинге. Там есть чистые легкоатлеты, даже в сборной, но они боятся – во-первых, это сложно – идти против системы, а, во-вторых, они все-таки зарабатывают деньги на спорте.

В моем случае мне было легче – я пять лет жил в США, получил там образование – я понял, что было ошибкой молчать обо всем этом. И теперь, думаю, что молчать о допинге – это то же самое, что и быть частью этой системы», – сказал Дмитриев в эфире телеканала ARD.

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