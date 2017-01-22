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    Бегун Дмитриев заявил, что отстраненный тренер Казарин продолжает готовить спортсменов

    Теги бег допинг сборная России сборная России жен Хайо Зеппельт Владимир Казарин Артем Денмухаметов Андрей Дмитриев

    Немецкий телеканал ARD опубликовал информацию из нового фильма журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российской легкой атлетике.

    Российский бегун Андрей Дмитриев, выступающий на 1500 м, сообщил Зеппельту о том, что тренер Владимир Казарин, который был отстранен из-за допинговых обвинений, продолжает работать со спортсменами.

    В качестве доказательства Дмитриев показал фотографии, сделанные 12 января этого года в Челябинске, на которых Казарин находится вместе с бегуном на 400 м Артемом Денмухаметовым. Также, по его словам, он видел Казарина на сборе в Кыргызстане в ноябре.

    «Он делает то, что делал всегда. Он продолжает тренировать. Если мы говорим, что меняемся, но эти люди работают, то это лицемерие и ложь. Это только видимость перемен», – сказал Дмитриев.

    Дмитриев отметил, что Казарин не единственный тренер, который продолжает свою работу, несмотря на обвинения в допинге.

    «Я вижу, что тренеры, которые использовали допинг, все еще работают, а спортсмены, которые применяли допинг, продолжают готовиться с ними», – сказал Дмитриев.

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