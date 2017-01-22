Бегун Дмитриев заявил, что отстраненный тренер Казарин продолжает готовить спортсменов

Немецкий телеканал ARD опубликовал информацию из нового фильма журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российской легкой атлетике.

Российский бегун Андрей Дмитриев, выступающий на 1500 м, сообщил Зеппельту о том, что тренер Владимир Казарин, который был отстранен из-за допинговых обвинений, продолжает работать со спортсменами.

В качестве доказательства Дмитриев показал фотографии, сделанные 12 января этого года в Челябинске, на которых Казарин находится вместе с бегуном на 400 м Артемом Денмухаметовым. Также, по его словам, он видел Казарина на сборе в Кыргызстане в ноябре.

«Он делает то, что делал всегда. Он продолжает тренировать. Если мы говорим, что меняемся, но эти люди работают, то это лицемерие и ложь. Это только видимость перемен», – сказал Дмитриев.

Дмитриев отметил, что Казарин не единственный тренер, который продолжает свою работу, несмотря на обвинения в допинге.

«Я вижу, что тренеры, которые использовали допинг, все еще работают, а спортсмены, которые применяли допинг, продолжают готовиться с ними», – сказал Дмитриев.