Вице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал выход очередного фильма журналиста немецкого ARD Хайо Зеппельта, посвященного допингу в российском спорте.

«Всегда удивлял его интерес к российскому спорту. Как будто в Германии больше нет забот. А ведь кто-то финансирует все эти фильмы... Пусть он озаботится своими, посмотрит статистику немецких спортсменов, других.

А он снова про Россию. Ну, молодец – флаг в руки. У нас огромная страна, обиженных много. Можно еще 50 серий снять. Проблем с информаторами нет. И мы их всех видим. Это кажется, что нет, но мы их знаем», – сказал Мутко.

«Мне вкратце доложили об этом фильме. Понятно, что там все переформатировано, все сейчас сфокусировались на России. Родченков утверждает, что нельзя выиграть Олимпиаду без допинга?

Ну, он внутри всей этой системы борьбы с допингом был. Работал десятилетия, являлся членом антидопинговой семьи, работал на десятках международных соревнований, контролировал. Наверное, он говорит со знанием дела», – добавил чиновник.

Новый фильм телеканала ARD, героем которого стал российский легкоатлет Андрей Дмитриев, выйдет в эфир 22 января.