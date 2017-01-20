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    Андрей Дмитриев: «Шубенков и Кучина – чистые спортсмены, а вот как пропустили на Олимпиаду Клишину – непонятно»

    Теги прыжки в длину бег допинг сборная России сборная России жен прыжки в высоту ВФЛА Рио-2016 Дарья Клишина Сергей Шубенков Мария Кучина Хайо Зеппельт Андрей Дмитриев

    Российский бегун Андрей Дмитриев рассказал о тех сведениях, которые сообщил немецкому телеканалу ARD.

    «Я не считаю, что на данный момент может идти речь о восстановлении ВФЛА, потому что никаких перемен, кроме формальных перестановок на самом верхнем уровне руководства, пока не произошло. Это выглядит больше как имитация и показуха.

    При этом я все-таки просил упомянуть, что в сборной действительно есть чистые спортсмены, и они должны как можно скорее получить возможность выступать на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов.

    Это действительно так. Мы все будем очень рады видеть Сергея Шубенкова и Машу Кучину на зарубежных соревнованиях.

    По Клишиной, как известно, не все так чисто, к сожалению. А вернее будет даже сказать, что все очень не чисто. Ее имя не сложно было вычислить в письмах Родченкова. Как ее пропустили на Олимпиаду, вообще не понятно. Лицемерие какое-то», – сказал Дмитриев.

    Журналист телеканала Хайо Зеппельт сообщил, что фильм о допинге, героем которого стал Дмитриев, выйдет 22 января.

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