Российская бегунья Анастасия Баздырева сообщила, что немецкая телекомпания ARD скоро покажет новый фильм о допинге в России.

«Дорогие друзья! 21 января (примерно) выйдет очередной фильм немецкой компании ARD о допинге. Ключевую роль в выпуске этого фильма сыграл Андрей Дмитриев («элитный» легкоатлет 1500-метровик).

Никто ничего не хочет слышать про этот факт, который, скорее всего, больно ударит по всему профессиональному спорту. Что бы мы делали без эгоистов, пытающихся под маской целомудрия и добродетели получить максимальную лично для себя выгоду!» – написала Баздырева.