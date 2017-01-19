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    Анастасия Баздырева: «21 января выйдет очередной фильм немецкой компании ARD о допинге»

    Теги телевидение допинг сборная России сборная России жен Анастасия Баздырева Андрей Дмитриев

    Российская бегунья Анастасия Баздырева сообщила, что немецкая телекомпания ARD скоро покажет новый фильм о допинге в России.

    «Дорогие друзья! 21 января (примерно) выйдет очередной фильм немецкой компании ARD о допинге. Ключевую роль в выпуске этого фильма сыграл Андрей Дмитриев («элитный» легкоатлет 1500-метровик).

    Никто ничего не хочет слышать про этот факт, который, скорее всего, больно ударит по всему профессиональному спорту. Что бы мы делали без эгоистов, пытающихся под маской целомудрия и добродетели получить максимальную лично для себя выгоду!» – написала Баздырева.

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