Вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко рассказал о том, что думает об участии российских легкоатлетов в соревнованиях под нейтральным флагом.

«Если наших спортсменов допустят под нейтральным флагом, мы будем только рады. Мы и так знаем, что они наши. Мы будем их поддерживать», – сказал Мутко.

Также Мутко попросил журналистов поддержать российских спортсменов, обвиняемых в использовании допинга.

«Хочу обратиться к СМИ. Вы же российские СМИ. История с тем же Вылегжанином. Более 70 спортсменов из списка у нас сейчас систематически тестируются, и показатели у них на допинг отрицательные.

Непонятно, что делать этим ребятам: участвовать в других соревнованиях или заканчивать карьеру. Все стоит на месте – это неправильно. Давайте поддержим наших спортсменов», – цитирует Мутко «Чемпионат».