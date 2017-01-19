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    Виталий Мутко: «Если наших спортсменов допустят под нейтральным флагом, будем только рады»

    Теги Виталий Мутко допинг сборная России сборная России жен сборная России сборная России жен IAAF

    Вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко рассказал о том, что думает об участии российских легкоатлетов в соревнованиях под нейтральным флагом.

    «Если наших спортсменов допустят под нейтральным флагом, мы будем только рады. Мы и так знаем, что они наши. Мы будем их поддерживать», – сказал Мутко.

    Также Мутко попросил журналистов поддержать российских спортсменов, обвиняемых в использовании допинга.

    «Хочу обратиться к СМИ. Вы же российские СМИ. История с тем же Вылегжанином. Более 70 спортсменов из списка у нас сейчас систематически тестируются, и показатели у них на допинг отрицательные.

    Непонятно, что делать этим ребятам: участвовать в других соревнованиях или заканчивать карьеру. Все стоит на месте – это неправильно. Давайте поддержим наших спортсменов», – цитирует Мутко «Чемпионат».

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