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    Московский суд отклонил иск Угаровой к телеканалу ARD

    Теги допинг сборная России жен Хайо Зеппельт Кристина Угарова

    Дорогомиловский суд Москвы отклонил иск российской легкоатлетки Кристины Угаровой к немецкому телеканалу ARD о защите чести и достоинства.

    «Суд постановил отклонить исковое заявление Угаровой о защите чести, достоинства и деловой репутации к телеканалу ARD», – сказала судья Анна Шипикова.

    Таким образом, суд отказался обязать телеканал опровергнуть информацию из фильма и принести извинения спортсменке. Суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому причины принятия такого решения пока неизвестны.

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