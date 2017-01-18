Московский суд отклонил иск Угаровой к телеканалу ARD

Дорогомиловский суд Москвы отклонил иск российской легкоатлетки Кристины Угаровой к немецкому телеканалу ARD о защите чести и достоинства.

«Суд постановил отклонить исковое заявление Угаровой о защите чести, достоинства и деловой репутации к телеканалу ARD», – сказала судья Анна Шипикова.

Таким образом, суд отказался обязать телеканал опровергнуть информацию из фильма и принести извинения спортсменке. Суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому причины принятия такого решения пока неизвестны.