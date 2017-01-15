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    Виталий Мутко: «В докладе Макларена много ошибок и неточностей»

    Теги Виталий Мутко допинг сборная России сборная России жен РУСАДА Ричард Макларен

    Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко прокомментировал слова адвоката Александра Легкова об ошибках в докладе Ричарда Макларена.

    «Пока не стоит об этом говорить, у каждого спортсмена свое конкретное дело. В докладе действительно много ошибок, очень много неточностей, он опирается только на показания одного обвинителя. Его цель – бросить тень на весь российский спорт.

    Мы не утверждаем, что Московская антидопинговая лаборатория или Российское антидопинговое агентство работали хорошо. Но нужно, чтобы все были объективны, а не так, как получилось с легкой атлетикой, когда мы выполняли все требования, и никто не мог объяснить, чего еще от нас хотят», – рассказал Мутко.

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