Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко прокомментировал слова адвоката Александра Легкова об ошибках в докладе Ричарда Макларена.

«Пока не стоит об этом говорить, у каждого спортсмена свое конкретное дело. В докладе действительно много ошибок, очень много неточностей, он опирается только на показания одного обвинителя. Его цель – бросить тень на весь российский спорт.

Мы не утверждаем, что Московская антидопинговая лаборатория или Российское антидопинговое агентство работали хорошо. Но нужно, чтобы все были объективны, а не так, как получилось с легкой атлетикой, когда мы выполняли все требования, и никто не мог объяснить, чего еще от нас хотят», – рассказал Мутко.