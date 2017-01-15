Российский прыгун в высоту Алексей Дмитрик рассказал о ситуации с восстановлением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Хочется, чтобы руководство работало, но пока не делается вообще ничего. Всех урезают по полной программе. Наташку Антюх, олимпийскую чемпионку, уволили из «Динамо». Ей оставалось четыре года до пенсии... Все, никому не нужна!

Но при этом в список кандидатов в сборную на следующий сезон наше руководство вносит целый ряд ходоков, отбывших дисквалификацию. Кто-то из них еще не вернул призовые, кто-то медали. Где логика? Зачем? Чтобы нас вообще никогда никуда не пустили? У нас полный бардак.

Когда на немецком телевидении выходили фильмы, все смеялись. «Ха-ха, дисквалифицировать всю федерацию? Да такого никогда не будет!»

И что мы имеем? Руководство сидит на зарплате, и у них вообще ничего не меняется. Допустят спортсменов – хорошо, нет – ну, ладно. Может, в другой раз. Им-то ничего не урезают», – сказал Дмитрик.