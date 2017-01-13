Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко рассказал о процессе восстановления российской легкой атлетики в правах.

«Мы немного снизили активность в вопросе восстановления легкой атлетики. Это может быть связано с тем, что с той стороны не видно огромного желания, было бы желание со стороны международной федерации, можно было бы все сделать быстрее.

Пока все идет по формальному признаку: публикуются критерии, задаются вопросы, предлагают зайти завтра. Следующая встреча сторон состоится 23 января, потом пауза еще на три месяца; идут вялотекущие процессы», – сказал Мутко.