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    Виталий Мутко: «Со стороны IAAF не видно огромного желания восстанавливать российскую легкую атлетику»

    Теги Виталий Мутко сборная России сборная России жен ВФЛА IAAF

    Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко рассказал о процессе восстановления российской легкой атлетики в правах.

    «Мы немного снизили активность в вопросе восстановления легкой атлетики. Это может быть связано с тем, что с той стороны не видно огромного желания, было бы желание со стороны международной федерации, можно было бы все сделать быстрее.

    Пока все идет по формальному признаку: публикуются критерии, задаются вопросы, предлагают зайти завтра. Следующая встреча сторон состоится 23 января, потом пауза еще на три месяца; идут вялотекущие процессы», – сказал Мутко.

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