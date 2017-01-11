Российский бегун Максим Дылдин заявил, что не собирается возвращать бронзовую медаль эстафеты 4x400 м из Пекина-2008.

– Давайте вспомним допинг-скандал с Денисом Алексеевым, когда у команды забрали медали. Как проходил этот процесс, где медаль и что вы можете сказать в целом о ситуации?

– Да никак не происходит этот процесс, это все только на бумаге. Медаль у меня дома, пусть попробуют ее забрать. Наше министерство не согласилось с таким решением, нам сказали оставить медали себе, мы их честно выиграли.

Что касается Алексеева, то он сдал эту пробу в 2008 году в Пекине. По правилам проверка идет в течение суток, на то время она была чистой. Затем прошло восемь лет, они ее зачем-то вскрывают и вдруг она оказывается грязной. К чему это все?

Я могу объяснить. Когда пробу вновь открыли она была чистой, но, видимо, нельзя, чтобы так было, поэтому ее сделали такой, как это было нужно. Это простой «накат» на Россию, это смешно.

Сборную поймали на туринаболе, одном из самых банальных допингов, видимо, ничего более интересного придумать не смогли. Это что получается, все по одной системе идут?

Не может такого быть, это провокация, политика и двойные стандарты. Может быть у них много запасов этого туринабола, что они мешают его всем подряд, – сказал Дылдин.