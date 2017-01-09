Чемпион Европы в эстафете 4х400 Дылдин дисквалифицирован на четыре года

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российского бегуна Максима Дылдина, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Дылдин признан виновным в нарушении статьи 32.2(с) правил соревнований Международной федерации легкоатлетических федераций (IAAF) «Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб». Срок отстранения легкоатлета составляет четыре года, начиная с 6 января 2017 года.

В докладе Ричарда Паунда фамилия Дылдина упоминается среди спортсменов, которые в мае 2015-го года скрывались от представителей службы допинг-контроля на сборах в тренировочном лагере «Юность» города Адлера.

Дылдин является чемпионом Европы 2010 года в составе эстафетной команды 4х400, на его счету также серебро чемпионата Европы 2014 года и бронза чемпионата мира-2013 в данной дисциплине.