IAAF опубликовала критерии индивидуального допуска российских легкоатлетов к международным стартам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала критерии получения индивидуального допуска к международным соревнованиям для российских спортсменов в 2017 году.

Один из критериев требует от спортсменов показать, что они не были непосредственно вовлечены в какие-либо антидопинговые нарушения из-за деятельности национальной федерации.

В качестве других критериев называются причастность тренеров, врачей и других специалистов, работавших со спортсменом, к совершению каких-либо нарушений антидопинговых правил, а также количество сданных спортсменом допинг-проб в соответствующий период.

Будет учитываться наличие промежутков времени, когда тестирование не проводилось, появление каких-либо атипичных результатов при тестировании, требующих дальнейших исследований, а также подвергались ли образцы повторной проверке.

Спортсменам не обязательно проходить тестирование за пределами России, однако в этом случае тестирование должно быть частью признанной независимой и полностью соответствующей кодексу WADA программы проверки на допинг в течение достаточно длительного периода.

Согласно пресс-релизу, Россия остается отстраненной как член IAAF до тех пор, пока она не будет соответствовать критериям, установленным советом IAAF в 2015 году. Никто из атлетов не может представлять Россию на международных стартах в этот период.