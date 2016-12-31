Вице-премьер РФ по спорту Виталий Мутко заявил, что надеется на уменьшение негатива в российском спорте в 2017 году.

«Хочется, чтобы в следующем году мы сделали все, чтобы негатив вокруг российского спорта уменьшался.

Конечно, сложно что-то противопоставить сегодняшним заявлениям, похожим на пропаганду, но в целом победы наших спортсменов, их достойные выступления, проведение Россией спортивных событий на самом высоком уровне и высокая оценка их участников – все это будет залогом того, что мы в наступающем году мы все-таки будем наслаждаться спортом, а не политизировать его, устраивая разборки между странами.

В российском спорте не больше допинга, чем в других странах. И сейчас, когда будут опубликованы отчеты по итогам этого года, вы увидите – количество положительных проб будет меньше, чем когда даже когда мы сами вели этот контроль. И покрывать допинг не в интересах нашего государства», – сказал Мутко.