Отстранение сборной России от Рио-2016 вошло в топ-3 достижений Международного паралимпийского комитета за год

Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал список 50 лучших достижений 2016 года.

Отстранение всей сборной России от Рио-2016 заняло в этом списке третье место.

МПК назвал это решение «борьбой за чистый спорт».

Напомним, что отстранению российских спортсменов от Игр-2016 способствовал доклад Ричарда Макларена о допинге в России.