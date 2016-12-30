Отстранение сборной России от Рио-2016 вошло в топ-3 достижений Международного паралимпийского комитета за год
Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал список 50 лучших достижений 2016 года.
Отстранение всей сборной России от Рио-2016 заняло в этом списке третье место.
МПК назвал это решение «борьбой за чистый спорт».
Напомним, что отстранению российских спортсменов от Игр-2016 способствовал доклад Ричарда Макларена о допинге в России.
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