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    Отстранение сборной России от Рио-2016 вошло в топ-3 достижений Международного паралимпийского комитета за год

    Теги допинг Рио-2016 МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен

    Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал список 50 лучших достижений 2016 года.

    Отстранение всей сборной России от Рио-2016 заняло в этом списке третье место.

    МПК назвал это решение «борьбой за чистый спорт».

    Напомним, что отстранению российских спортсменов от Игр-2016 способствовал доклад Ричарда Макларена о допинге в России.

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