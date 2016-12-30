Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко поделился мнением о допинговых скандалах с российскими спортсменами.

«2017 год будет насыщен спортивными стартами — и в нашей стране, и в других. Нам нужно набраться спокойствия, терпения и доказывать свою правоту. Если суммировать все обвинения, которые нам были высказаны в 2016 году, то никакой правовой основы под ними нет. И это безусловно. Четко видны двойные стандарты, в них нет правды.

Наша позиция понятна: мы никогда не скрывали проблемы допинга, боролись с ним и будем бороться. Этому есть десятки примеров. Обвинения в наш адрес — политический шантаж, это видно.

«Независимый эксперт» — это и судья, и прокурор, и обвинитель, и суд присяжных в одном лице. Он везде пытается вынести нам приговор. Тот же Международный паралимпийский комитет, не вдаваясь в суть, цинично и безразлично по отношению к сотням спортсменов принял решение о коллективном отстранении нашей сборной.

Это путь в никуда. Все обвинения построены на показаниях бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, которого мы выгнали, против которого было возбуждено уголовное дело, которого сам Ричард Макларен в своем первом докладе называл несостоятельным.

Нам рекомендовали его уволить. И вдруг он становится самым добросовестным свидетелем. Царапины и переписки — разве все это доказывает, что подменялись пробы? Нет. Это привело к списку, в котором больше тысячи спортсменов, и сейчас нам приходится рассчитывать на мудрость международных спортивных организаций», – рассказал Мутко.