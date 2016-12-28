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    Журналистка The New York Times: «Все цитаты в нашем тексте приведены правильно»

    Теги допинг Виталий Смирнов сборная России сборная России жен РУСАДА Анна Анцелиович

    Ребекка Руис, журналистка The New York Times, заявила, что цитаты российских чиновников в тексте о допинге в России были верными.

    «Все цитаты в нашем тексте приведены правильно. Российские чиновники сказали мне, что они больше не оспаривают существование допинговых схем, но не согласны с тем, что они были государственными. Я спросила Виталия Смирнова, главу антидопинговой комиссии, верно ли это. Он ответил «да», – написала Руис.

    Ранее исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА Анна Анцелиович заявила, что ее слова были вырваны из контекста.

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