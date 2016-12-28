Ребекка Руис, журналистка The New York Times, заявила, что цитаты российских чиновников в тексте о допинге в России были верными.

«Все цитаты в нашем тексте приведены правильно. Российские чиновники сказали мне, что они больше не оспаривают существование допинговых схем, но не согласны с тем, что они были государственными. Я спросила Виталия Смирнова, главу антидопинговой комиссии, верно ли это. Он ответил «да», – написала Руис.

Ранее исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА Анна Анцелиович заявила, что ее слова были вырваны из контекста.