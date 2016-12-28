Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко прокомментировал интервью и.о. генерального директора РУСАДА Анны Анцелиович изданию The New York Times.

«Я сам общался с подобными журналистами и прекрасно понимаю, что у людей определенные задачи, поэтому в таких беседах надо быть внимательнее, а интервью – визировать.

Каждый хочет подать информацию под своим углом, передергивая слова. Сама Анна Анцелиович уже дала исчерпывающий комментарий по этому поводу», – рассказал Мутко.