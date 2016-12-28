Виталий Мутко: «В беседах с журналистами надо быть внимательнее, а интервью – визировать»
Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко прокомментировал интервью и.о. генерального директора РУСАДА Анны Анцелиович изданию The New York Times.
«Я сам общался с подобными журналистами и прекрасно понимаю, что у людей определенные задачи, поэтому в таких беседах надо быть внимательнее, а интервью – визировать.
Каждый хочет подать информацию под своим углом, передергивая слова. Сама Анна Анцелиович уже дала исчерпывающий комментарий по этому поводу», – рассказал Мутко.
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