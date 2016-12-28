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    Виталий Мутко: «В беседах с журналистами надо быть внимательнее, а интервью – визировать»

    Теги Виталий Мутко допинг сборная России сборная России жен РУСАДА Анна Анцелиович

    Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко прокомментировал интервью и.о. генерального директора РУСАДА Анны Анцелиович изданию The New York Times.

    «Я сам общался с подобными журналистами и прекрасно понимаю, что у людей определенные задачи, поэтому в таких беседах надо быть внимательнее, а интервью – визировать.

    Каждый хочет подать информацию под своим углом, передергивая слова. Сама Анна Анцелиович уже дала исчерпывающий комментарий по этому поводу», – рассказал Мутко.

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