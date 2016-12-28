Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с заявлением по поводу публикации The New York Times, в которой исполняющая обязанности главы организации Анна Анцелиович якобы признает существование в России допинг-системы.

«В ответ на публикацию в газете New York Times РУСАДА заявляет, что слова и.о. генерального директора Анны Анцелиович были искажены и вырваны из контекста.

В ходе беседы Анцелиович и журналисткой Ребеккой Руиз и.о. генерального директора было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов «государственная система допинга» и использовал словосочетание «институциональный заговор», исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны. э

К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России. Хотелось бы подчеркнуть, что у РУСАДА нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта.

Расследованием по данному делу занимается Следственный комитет Российской Федерации. Кроме того хотелось бы отметить твердую убежденность РУСАДА, что у каждого обвиняемого спортсмена есть неотъемлемое право возражать на предъявленные обвинения», – говорится в заявлении.