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    Светлана Журова: «Никакой госпрограммы по применению допинга, конечно, нет»

    Теги допинг Светлана Журова сборная России сборная России жен

    Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала слова исполняющей обязанности руководителя РУСАДА Анны Анциелович о существовании допинг-системы в России.

    «Мы не отрицаем, что было употребление запрещенных препаратов. Мы подтверждаем, что есть какое-то количество людей, которые использовали допинг, но то, что есть какая-то государственная программа… Это схема: тренер, спортсмен, врач, их индивидуальное решение — и никакой госпрограммы, конечно, нет.

    Я не знаю, какая может быть программа. Путь тогда мне расскажут, как ее защитить в бюджете: если программа государственная, то она прописывается в бюджете, но у спорта нет закрытого бюджета», – рассказала Журова.

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