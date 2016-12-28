Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала слова исполняющей обязанности руководителя РУСАДА Анны Анциелович о существовании допинг-системы в России.

«Мы не отрицаем, что было употребление запрещенных препаратов. Мы подтверждаем, что есть какое-то количество людей, которые использовали допинг, но то, что есть какая-то государственная программа… Это схема: тренер, спортсмен, врач, их индивидуальное решение — и никакой госпрограммы, конечно, нет.

Я не знаю, какая может быть программа. Путь тогда мне расскажут, как ее защитить в бюджете: если программа государственная, то она прописывается в бюджете, но у спорта нет закрытого бюджета», – рассказала Журова.