Вице-президент Международной федерации водных видов арестован по подозрению в организации убийства

Вице-президент Международной федерации водных видов спорта (FINA) Тамаш Дьярфаш задержан по подозрению в организации убийства, сообщает Inside The Games.

По информации государственного информационного агентства Венгрии MTI, Дьярфаш подозревается в причастности к убийству медиамагната Яноша Фенью. Бизнесмен был застрелен в своем автомобиле в феврале 1998 года.

Словак Йозеф Рохач был приговорен к пожизненному заключению за убийство Фенью. Однако заказчик найден не был, и полиция Венгрии приняла решение вновь открыть дело в октябре прошлого года. Дьярфаш стал один из двух мужчин, которые были задержаны и допрошены в ходе расследования.

« знает о сообщениях в прессе, касающихся Тамаша Дьярфаша. Мы продолжим пристально следить за ситуацией и ждать дальнейшей информации о расследовании», – заявили в FINA.