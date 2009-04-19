Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Вице-президент Международной федерации водных видов арестован по подозрению в организации убийства

    Теги происшествия FINA Тамаш Дьярфаш Водные виды

    Вице-президент Международной федерации водных видов спорта (FINA) Тамаш Дьярфаш задержан по подозрению в организации убийства, сообщает Inside The Games.

    По информации государственного информационного агентства Венгрии MTI, Дьярфаш подозревается в причастности к убийству медиамагната Яноша Фенью. Бизнесмен был застрелен в своем автомобиле в феврале 1998 года.

    Словак Йозеф Рохач был приговорен к пожизненному заключению за убийство Фенью. Однако заказчик найден не был, и полиция Венгрии приняла решение вновь открыть дело в октябре прошлого года. Дьярфаш стал один из двух мужчин, которые были задержаны и допрошены в ходе расследования.

    «FINA знает о сообщениях в прессе, касающихся Тамаша Дьярфаша. Мы продолжим пристально  следить за ситуацией и ждать дальнейшей информации о расследовании», – заявили в FINA.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться