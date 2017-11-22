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    Ефимова пропустит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде из-за рецидива травмы

    Теги сборная России жен Юлия Ефимова травмы Владимир Сальников ФВПР чемпионат Европы на короткой воде

    Президент Всероссийской федерации плавания России (ВФПР) Владимир Сальников сообщил о том, что пловчиха Юлия Ефимова пропустит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде.

    «Юля на чемпионат Европы в Копенгаген не едет, будет заниматься восстановлением после травмы», – сказал Сальников.

    Ранее сообщалось, что Ефимова досрочно завершила выступление на чемпионате России по плаванию на короткой воде из-за рецидива старой травмы.

    Чемпионат Европы пройдет 13-17 декабря.

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