Ефимова пропустит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде из-за рецидива травмы
Президент Всероссийской федерации плавания России (ВФПР) Владимир Сальников сообщил о том, что пловчиха Юлия Ефимова пропустит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде.
«Юля на чемпионат Европы в Копенгаген не едет, будет заниматься восстановлением после травмы», – сказал Сальников.
Ранее сообщалось, что Ефимова досрочно завершила выступление на чемпионате России по плаванию на короткой воде из-за рецидива старой травмы.
Чемпионат Европы пройдет 13-17 декабря.
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