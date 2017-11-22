Ефимова пропустит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде из-за рецидива травмы

Президент Всероссийской федерации плавания России (ВФПР) Владимир Сальников сообщил о том, что пловчиха пропустит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде.

«Юля на чемпионат Европы в Копенгаген не едет, будет заниматься восстановлением после травмы», – сказал Сальников.

Ранее сообщалось, что Ефимова досрочно завершила выступление на чемпионате России по плаванию на короткой воде из-за рецидива старой травмы.

Чемпионат Европы пройдет 13-17 декабря.