Ледеки стала спортсменкой года по версии Women’s sports foundation. Она обошла Медведеву и Дериглазову

Американская пловчиха признана спортсменкой года по версии Women’s sports foundation.

На награду также претендовали россиянки (фигурное катание), Ирина Дериглазова (фехтование), американки Ребекка Майерс (плавание), Хизер Бергсма (коньки), (горные лыжи) и Татьяна Макфадден (легкая атлетика), австрийка Анна Гассер (сноуборд), с Ямайки (спринт) и Рю Со Ен из Южной Кореи (гольф).

Ледеки на чемпионате мира в Будапеште выиграла пять золотых и одну серебряную награду.

Стоит отметить, что в остальных четырех номинациях (командная спортсменка года, команда года, чиновник года и тренер года) победу одержали так же американки.

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