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    Ледеки стала спортсменкой года по версии Women’s sports foundation. Она обошла Медведеву и Дериглазову

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    Американская пловчиха Кэтлин Ледеки признана спортсменкой года по версии Women’s sports foundation.

    На награду также претендовали россиянки Евгения Медведева (фигурное катание), Ирина Дериглазова (фехтование), американки Ребекка Майерс (плавание), Хизер Бергсма (коньки), Микаэла Шиффрин (горные лыжи) и Татьяна Макфадден (легкая атлетика), австрийка Анна Гассер (сноуборд), Элейн Томпсон с Ямайки (спринт) и Рю Со Ен из Южной Кореи (гольф).

    Ледеки на чемпионате мира в Будапеште выиграла пять золотых и одну серебряную награду.

    Стоит отметить, что в остальных четырех номинациях (командная спортсменка года, команда года, чиновник года и тренер года) победу одержали так же американки.

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