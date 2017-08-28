Универсиада. Художественная гимнастка Бравикова выиграла золото в многоборье, Селезнева — 2-я, другие результаты

Сегодня в Китайском Тайбэе проходит девятый день летней Универсиады.

Художественные гимнастки Юлия Бравикова и Екатерина Селезнева завоевали золото и серебро в индивидуальном многоборье.

Универсиада-2017

Тайбэй, Тайвань

Художественная гимнастика

Индивидуальное многоборье

1. Юлия Бравикова (Россия) – 71,200

2. Екатерина Селезнева (Россия) – 69,175

3. Анна Божко (Беларусь) – 62,700

Волейбол

Мужчины

Сборная России вышла в финал турнира, обыграв в полуфинале представителей Японии со счетом 3-0 (25:18, 25:23, 25:22). В финале россияне сразятся с командой Ирана.

Водное поло

Мужчины

Российская команда в полуфинале одержала победу над представителями Италии со счетом 11:9 и поборется за золото в финальном матче с командой Сербии.

Женщины

Сборная России встретится с командой Японии в матче за третье место.

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.