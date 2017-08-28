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    Универсиада. Художественная гимнастка Бравикова выиграла золото в многоборье, Селезнева — 2-я, другие результаты

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    Сегодня в Китайском Тайбэе проходит девятый день летней Универсиады.

    Художественные гимнастки Юлия Бравикова и Екатерина Селезнева завоевали золото и серебро в индивидуальном многоборье. 

    Универсиада-2017

    Тайбэй, Тайвань

    Художественная гимнастика

    Индивидуальное многоборье

    1. Юлия Бравикова (Россия) – 71,200
    2. Екатерина Селезнева (Россия) – 69,175
    3. Анна Божко (Беларусь) – 62,700

    Волейбол

    Мужчины

    Сборная России вышла в финал турнира, обыграв в полуфинале представителей Японии со счетом 3-0 (25:18, 25:23, 25:22). В финале россияне сразятся с командой Ирана.

    Водное поло

    Мужчины

    Российская команда в полуфинале одержала победу над представителями Италии со счетом 11:9 и поборется за золото в финальном матче с командой Сербии. 

    Женщины

    Сборная России встретится с командой Японии в матче за третье место.

    ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. 

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