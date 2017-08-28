Универсиада. Художественная гимнастка Бравикова выиграла золото в многоборье, Селезнева — 2-я, другие результаты
Сегодня в Китайском Тайбэе проходит девятый день летней Универсиады.
Художественные гимнастки Юлия Бравикова и Екатерина Селезнева завоевали золото и серебро в индивидуальном многоборье.
Универсиада-2017
Тайбэй, Тайвань
Художественная гимнастика
Индивидуальное многоборье
1. Юлия Бравикова (Россия) – 71,200
2. Екатерина Селезнева (Россия) – 69,175
3. Анна Божко (Беларусь) – 62,700
Волейбол
Мужчины
Сборная России вышла в финал турнира, обыграв в полуфинале представителей Японии со счетом 3-0 (25:18, 25:23, 25:22). В финале россияне сразятся с командой Ирана.
Водное поло
Мужчины
Российская команда в полуфинале одержала победу над представителями Италии со счетом 11:9 и поборется за золото в финальном матче с командой Сербии.
Женщины
Сборная России встретится с командой Японии в матче за третье место.
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.