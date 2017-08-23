Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Универсиада. Прокопьев и Спиридонова выиграли золото, у Ахаимовой — серебро и бронза, другие результаты

    Теги плавание сборная России сборная США спортивная гимнастика результаты сборная России жен сборная России сборная России жен сборная России дзюдо стрельба из лука тхэквондо сборная России сборная Украины Универсиада сборная Южной Кореи сборная Ирана сборная Португалии сборная Японии сборная Южной Кореи жен сборная России жен сборная Румынии жен Мария Пасека Мария Баклакова Олег Верняев сборная Франции Лариса Иордаке сборная Канады жен Бриттани Роджерс Евгения Шелгунова Даниил Казачков Дарья Спиридонова Арина Опенышева Владислав Поляшов Алексей Ростов Валерия Саламатина сборная Казахстана Михаил Доринов Кирилл Прокопьев Лилия Ахаимова Анастасия Гуженкова

    В Тайбэе проходит четвертый соревновательный день летней Универсиады.

    Универсиада-2017

    Тайбэй, Тайвань

    Спортивная гимнастика

    Мужчины

    Вольные упражнения

    1. Кирилл Прокопьев (Россия) — 14,800
    2. Хансол Ким (Южная Корея) — 14,700
    3. Ватару Танигава (Япония) — 14,658…
    6. Даниил Казачков (Россия) — 14,183

    Конь
    1. Ли Чи Кай (Тайвань) – 15,300
    2. Олег Верняев (Украина) – 15,033
    3. Томомаса Хасегава (Япония) – 14,591… 
    6. Кирилл Прокопьев (Россия) – 14,066

    Перекладина

    1. Аксель Ож (Франция) – 14,166
    2. Владислав Поляшов (Россия) – 14,100
    3. Ватару Танигава (Япония) – 13,866
    4. Алексей Ростов (Россия) – 13,733

    Женщины

    Брусья

    1. Дарья Спиридонова (Россия) – 14,233
    2. Ким Бай (Германия) – 14,066
    3. Элизабет Блэк (Канада) – 13,966… 
    5. Евгения Шелгунова (Россия) – 13,800

    Опорный прыжок

    1. Бриттани Роджерс (Канада) – 14,250
    2. Лилия Ахаимова (Россия) – 13,983
    3. Мария Пасека (Россия) – 13,916

    Вольные упражнения

    Россиянка Лилия Ахаимова завоевала бронзу (13,533), победительницей стала представительница Румынии Лариса Иордаке (13,800).

    Стрельба из лука

    Блочный лук, командные соревнования

    Мужчины

    1. Россия (Антон Булаев, Александр Дамбаев, Виктор Калашников)
    2. Иран
    3. Южная Корея

    Женщины

    1. Южная Корея
    2. Россия (Диана Тонтоева, Мария Виноградова, Александра Савенкова)
    3. Турция

    Дзюдо

    Мужчины

    До 60 кг

    Представитель России Альберт Огузов стал обладателем бронзы. В поединке за третье место он одолел Ян Вэя из Китайского Тайбэя

    Открытая весовая категория

    Россиянин Муса Туменов завоевал бронзу, одолев представителя Казахстана Адила Оразбаева в схватке за третье место.

    Женщины

    Открытая весовая категория

    Россиянка Анжела Гаспарян взяла бронзу, одолев в схватке за третье место украинку Василину-Ирину Кириченко.

    Тхэквондо

    Мужчины

    До 58 кг

    Гулжигит Кочкорбаев из России стал обладателем бронзовой награды. Он уступил в полуфинале представителю Португалии Рую Брагансе.

    Плавание

    Мужчины

    200 м, брасс

    1. Эндрю Лоуренс Уилсон (США) – 2.08,45
    2. Дмитрий Баландин (Казахстан) – 2.09,70
    3. Рустам Гадиров (Россия) – 2.09,72
    4. Михаил Доринов (Россия) – 2.09,92

    Женщины

    Эстафета 4х200 м, кроль

    1. Россия (Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Мария Баклакова, Арина Опенышева) – 7.55,28
    2. США – 7.55,32
    3. Япония – 7.59,59

    ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться