Универсиада. Прокопьев и Спиридонова выиграли золото, у Ахаимовой — серебро и бронза, другие результаты

В Тайбэе проходит четвертый соревновательный день летней Универсиады.

Универсиада-2017

Тайбэй, Тайвань

Спортивная гимнастика

Мужчины

Вольные упражнения

1. Кирилл Прокопьев (Россия) — 14,800

2. Хансол Ким (Южная Корея) — 14,700

3. Ватару Танигава (Япония) — 14,658…

6. Даниил Казачков (Россия) — 14,183

Конь

1. Ли Чи Кай (Тайвань) – 15,300

2. Олег Верняев (Украина) – 15,033

3. Томомаса Хасегава (Япония) – 14,591…

6. Кирилл Прокопьев (Россия) – 14,066

Перекладина

1. Аксель Ож (Франция) – 14,166

2. Владислав Поляшов (Россия) – 14,100

3. Ватару Танигава (Япония) – 13,866

4. Алексей Ростов (Россия) – 13,733

Женщины

Брусья

1. Дарья Спиридонова (Россия) – 14,233

2. Ким Бай (Германия) – 14,066

3. Элизабет Блэк (Канада) – 13,966…

5. Евгения Шелгунова (Россия) – 13,800

Опорный прыжок

1. Бриттани Роджерс (Канада) – 14,250

2. Лилия Ахаимова (Россия) – 13,983

3. Мария Пасека (Россия) – 13,916

Вольные упражнения

Россиянка Лилия Ахаимова завоевала бронзу (13,533), победительницей стала представительница Румынии Лариса Иордаке (13,800).

Стрельба из лука

Блочный лук, командные соревнования

Мужчины

1. Россия (Антон Булаев, Александр Дамбаев, Виктор Калашников)

2. Иран

3. Южная Корея

Женщины

1. Южная Корея

2. Россия (Диана Тонтоева, Мария Виноградова, Александра Савенкова)

3. Турция

Дзюдо

Мужчины

До 60 кг

Представитель России Альберт Огузов стал обладателем бронзы. В поединке за третье место он одолел Ян Вэя из Китайского Тайбэя

Открытая весовая категория

Россиянин Муса Туменов завоевал бронзу, одолев представителя Казахстана Адила Оразбаева в схватке за третье место.

Женщины

Открытая весовая категория

Россиянка Анжела Гаспарян взяла бронзу, одолев в схватке за третье место украинку Василину-Ирину Кириченко.

Тхэквондо

Мужчины

До 58 кг

Гулжигит Кочкорбаев из России стал обладателем бронзовой награды. Он уступил в полуфинале представителю Португалии Рую Брагансе.

Плавание

Мужчины

200 м, брасс

1. Эндрю Лоуренс Уилсон (США) – 2.08,45

2. Дмитрий Баландин (Казахстан) – 2.09,70

3. Рустам Гадиров (Россия) – 2.09,72

4. Михаил Доринов (Россия) – 2.09,92

Женщины

Эстафета 4х200 м, кроль

1. Россия (Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Мария Баклакова, Арина Опенышева) – 7.55,28

2. США – 7.55,32

3. Япония – 7.59,59

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.