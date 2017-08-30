Универсиада. Япония выиграла командный зачет, Россия — 4-я
В Тайбэе завершилась XXIX летняя Универсиада.
Победу в командном зачете одержала команда Японии, Россия с 94 медалями — четвертая.
Универсиада
Тайбэй, Тайвань
Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)
1. Япония – 37-27-37 (101)
2. Южная Корея – 30-22-30 (82)
3. Китайский Тайбэй – 26-34-30 (90)
4. Россия – 25-31-38 (94)
5. США – 16-19-16 (51)
6. Украина – 12-11-13 (36)
7. КНДР – 12-5-6 (23)
8. Италия – 9-6-17 (32)
9. Китай – 9-6-2 (17)
10. Иран – 8-4-11 (23)
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