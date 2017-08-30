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    Универсиада. Япония выиграла командный зачет, Россия — 4-я

    Теги сборная Китая результаты сборная России сборная США сборная Италии сборная Ирана Универсиада сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Украины

    В Тайбэе завершилась XXIX летняя Универсиада.

    Победу в командном зачете одержала команда Японии, Россия с 94 медалями — четвертая.

    Универсиада

    Тайбэй, Тайвань

    Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)

    1. Япония – 37-27-37 (101)
    2. Южная Корея – 30-22-30 (82)
    3. Китайский Тайбэй – 26-34-30 (90)
    4. Россия – 25-31-38 (94)
    5. США – 16-19-16 (51)
    6. Украина – 12-11-13 (36)
    7. КНДР – 12-5-6 (23)
    8. Италия – 9-6-17 (32)
    9. Китай – 9-6-2 (17)
    10. Иран – 8-4-11 (23)

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