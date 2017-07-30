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    Плавание. Чемпионат мира. Калиш, Шестрем и Хоссу выиграли золото, другие результаты

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    Сегодня проходит заключительный медальный день чемпионата мира по плаванию в Будапеште.

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Мужчины

    50 м, спина

    1. Камиль Лакур (Франция) – 24,35
    2. Юнья Кога (Япония) – 24,51
    3. Мэтт Греверс (США) – 24,56

    400 м, комплекс

    1. Чейз Калиш (США) – 4.05,90
    2. Давид Веррашто (Венгрия) – 4.08,38
    3. Дайя Сето (Япония) – 4.09,14

    1500 м, вольный стиль

    1. Грегорио Палтриньери (Италия) – 14.35,85
    2. Михаил Романчук (Украина) – 14.37,14
    3. Мэк Хортон (Австралия) – 14.47,70

    Женщины

    50 м, вольный стиль

    1. Сара Шестрем (Швеция) – 23,69
    2. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 23,85
    3. Симоне Мануэль (США) – 23,97

    400 м, комплекс

    1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 4.29,33
    2. Мирея Бельмонте (Испания) – 4.32,17
    3. Сидни Пикрем (Канада) – 4.32,88

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