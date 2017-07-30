Сегодня проходит заключительный медальный день чемпионата мира по плаванию в Будапеште.

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Мужчины

50 м, спина

1. Камиль Лакур (Франция) – 24,35

2. Юнья Кога (Япония) – 24,51

3. Мэтт Греверс (США) – 24,56

400 м, комплекс

1. Чейз Калиш (США) – 4.05,90

2. Давид Веррашто (Венгрия) – 4.08,38

3. Дайя Сето (Япония) – 4.09,14

1500 м, вольный стиль

1. Грегорио Палтриньери (Италия) – 14.35,85

2. Михаил Романчук (Украина) – 14.37,14

3. Мэк Хортон (Австралия) – 14.47,70

Женщины

50 м, вольный стиль

1. Сара Шестрем (Швеция) – 23,69

2. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 23,85

3. Симоне Мануэль (США) – 23,97

400 м, комплекс

1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 4.29,33

2. Мирея Бельмонте (Испания) – 4.32,17

3. Сидни Пикрем (Канада) – 4.32,88