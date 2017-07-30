Плавание. Чемпионат мира. Калиш, Шестрем и Хоссу выиграли золото, другие результаты
Сегодня проходит заключительный медальный день чемпионата мира по плаванию в Будапеште.
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Мужчины
50 м, спина
1. Камиль Лакур (Франция) – 24,35
2. Юнья Кога (Япония) – 24,51
3. Мэтт Греверс (США) – 24,56
400 м, комплекс
1. Чейз Калиш (США) – 4.05,90
2. Давид Веррашто (Венгрия) – 4.08,38
3. Дайя Сето (Япония) – 4.09,14
1500 м, вольный стиль
1. Грегорио Палтриньери (Италия) – 14.35,85
2. Михаил Романчук (Украина) – 14.37,14
3. Мэк Хортон (Австралия) – 14.47,70
Женщины
50 м, вольный стиль
1. Сара Шестрем (Швеция) – 23,69
2. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 23,85
3. Симоне Мануэль (США) – 23,97
400 м, комплекс
1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 4.29,33
2. Мирея Бельмонте (Испания) – 4.32,17
3. Сидни Пикрем (Канада) – 4.32,88
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