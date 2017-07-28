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    Рылов завоевал первое золото в российском мужском плавании начиная с 2003 года

    Теги чемпионат мира сборная России Евгений Рылов Климент Колесников

    Российский пловец Евгений Рылов завоевал золото на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 200 метров на спине.

    Рылов показал время 1.53,61 и установил новый рекорд Европы.

    Золото Рылова стало первой наградой высшей пробы у российских пловцов начиная с 2003 года.

    Еще один россиянин Климент Колесников остановился в шаге от бронзовой награды.

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