Рылов завоевал первое золото в российском мужском плавании начиная с 2003 года

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золото на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 200 метров на спине.

Рылов показал время 1.53,61 и установил новый рекорд Европы.

Золото Рылова стало первой наградой высшей пробы у российских пловцов начиная с 2003 года.

Еще один россиянин Климент Колесников остановился в шаге от бронзовой награды.