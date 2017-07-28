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    Евгений Рылов выиграл золото на чемпионате мира по плаванию

    Теги результаты чемпионат мира сборная США жен сборная Швеции жен Сара Шестрем сборная Дании жен Симоне Мануэль Пернилла Блуме

    В Будапеште продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

    Евгений Рылов завоевал золото на дистанции 200 метров в плавании на спине. 20-летний россиянин впервые стал чемпионом мира.

    Плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Мужчины

    200 м, плавание на спине

    1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53,61
    2. Райн Мерфи (США) — 1.54,21
    3. Джейкоб Пибли (США) — 1.55,06
    4. Климент Колесников (Россия) — 1.55,14

    Женщины

    100 м, свободный стиль

    1. Симоне Мануэль (США) — 52,27
    2. Сара Шестрем (Швеция) — 52,31
    3. Пернилла Блуме (Дания) — 52,69

    Примечание: результаты обновляются. 

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