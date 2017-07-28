Евгений Рылов выиграл золото на чемпионате мира по плаванию

В Будапеште продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

Евгений Рылов завоевал золото на дистанции 200 метров в плавании на спине. 20-летний россиянин впервые стал чемпионом мира.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Мужчины

200 м, плавание на спине

1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53,61

2. Райн Мерфи (США) — 1.54,21

3. Джейкоб Пибли (США) — 1.55,06

4. Климент Колесников (Россия) — 1.55,14

Женщины

100 м, свободный стиль

1. Симоне Мануэль (США) — 52,27

2. Сара Шестрем (Швеция) — 52,31

3. Пернилла Блуме (Дания) — 52,69

Примечание: результаты обновляются.