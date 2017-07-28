Евгений Рылов выиграл золото на чемпионате мира по плаванию
В Будапеште продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.
Евгений Рылов завоевал золото на дистанции 200 метров в плавании на спине. 20-летний россиянин впервые стал чемпионом мира.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Мужчины
200 м, плавание на спине
1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53,61
2. Райн Мерфи (США) — 1.54,21
3. Джейкоб Пибли (США) — 1.55,06
4. Климент Колесников (Россия) — 1.55,14
Женщины
100 м, свободный стиль
1. Симоне Мануэль (США) — 52,27
2. Сара Шестрем (Швеция) — 52,31
3. Пернилла Блуме (Дания) — 52,69
Примечание: результаты обновляются.
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