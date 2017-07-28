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    Чупков выиграл 200 м брассом и принес России третье золото на ЧМ по плаванию

    Теги плавание чемпионат мира сборная России сборная США сборная Австралии сборная Японии сборная Великобритании Кевин Кордс Илья Хоменко Антон Чупков Ясухиро Косэки Иппэй Ватанабэ Мэттью Уилсон Росс Мердок Ник Финк

    Сегодня на чемпионате мира по плаванию в Будапеште состоялся финал на 200-метровке брассом у мужчин.

    Российский пловец Антон Чупков одержал победу, преодолев дистанцию за 2.06,98. 

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Мужчины

    200 м, брасс

    1. Антон Чупков (Россия) – 2.06,98
    2. Ясухиро Косэки (Япония) – 2.07,29
    3. Иппэй Ватанабэ (Япония) – 2.07,47...
    7. Илья Хоменко (Россия) – 2.09,18

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