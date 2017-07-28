Чупков выиграл 200 м брассом и принес России третье золото на ЧМ по плаванию

Сегодня на чемпионате мира по плаванию в Будапеште состоялся финал на 200-метровке брассом у мужчин.

Российский пловец Антон Чупков одержал победу, преодолев дистанцию за 2.06,98.

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Мужчины

200 м, брасс

1. Антон Чупков (Россия) – 2.06,98

2. Ясухиро Косэки (Япония) – 2.07,29

3. Иппэй Ватанабэ (Япония) – 2.07,47...

7. Илья Хоменко (Россия) – 2.09,18