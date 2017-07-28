Ефимова завоевала золото на 200-метровке брассом. Это ее пятая победа на ЧМ
Сегодня на чемпионате мира по плаванию в Будапеште состоялся финал на 200-метровке брассом у женщин.
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото и стала пятикратной чемпионкой мира.
Ефимова стала первой брассисткой, которой удалось завоевать одиннадцать медалей на индивидуальных дистанциях.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Женщины
200 м, брасс
1. Юлия Ефимова (Россия) — 2.19,64
2. Бетани Галат (США) — 2.21,77
3. Ши Цзинлинь (Китай) — 2.21,93
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