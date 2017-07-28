Ефимова завоевала золото на 200-метровке брассом. Это ее пятая победа на ЧМ

Сегодня на чемпионате мира по плаванию в Будапеште состоялся финал на 200-метровке брассом у женщин.

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото и стала пятикратной чемпионкой мира.

Ефимова стала первой брассисткой, которой удалось завоевать одиннадцать медалей на индивидуальных дистанциях.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Женщины

200 м, брасс

1. Юлия Ефимова (Россия) — 2.19,64

2. Бетани Галат (США) — 2.21,77

3. Ши Цзинлинь (Китай) — 2.21,93