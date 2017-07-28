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    Ефимова завоевала золото на 200-метровке брассом. Это ее пятая победа на ЧМ

    Теги плавание результаты чемпионат мира сборная России жен Юлия Ефимова сборная США жен сборная Китая жен Ши Цзинлинь Кирра Смит Бетани Галат

    Сегодня на чемпионате мира по плаванию в Будапеште состоялся финал на 200-метровке брассом у женщин.

    Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото и стала пятикратной чемпионкой мира.

    Ефимова стала первой брассисткой, которой удалось завоевать одиннадцать медалей на индивидуальных дистанциях.

    Плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Женщины

    200 м, брасс

    1. Юлия Ефимова (Россия) — 2.19,64
    2. Бетани Галат (США) — 2.21,77
    3. Ши Цзинлинь (Китай) — 2.21,93

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