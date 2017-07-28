Годовой бюджет Efimova Team составляет около 75 млн рублей

Андрей Митьков, агент российской пловчихи Юлии Ефимовой, рассказал о бюджете Efimova Team.

По словам Митькова, суммарный бюджет команды должен был составить 75 млн рублей, из которых 25 выделялось Министерством спорта России, 25 – регионом, и 25 – спонсорами. Но Efimova Team не получила поддержки региона.

«Мы планировали сборы: смотрели, сколько может стоить перелет, сколько проживание в той или иной стране.

Так, трехнедельный сбор для шести человек на Бали стоил порядка 2 млн рублей, в Австралии – уже около 3 млн рублей. В эту сумму входят перелеты, проживание, суточные, аренда спортивных сооружений и автомобиля.

На Бали, например, арендовать на час одну дорожку в бассейне стоит меньше доллара, а в Австралии – от 40 австралийских долларов. Перед чемпионатом мира Юля была на сборе во Франции, там свой ценник – 60 евро в час. При этом нам нужно три дорожки на два часа минимум. В итоге 300 евро только за одну водную тренировку.

Собрать 75 млн рублей сразу у нас не получилось. Поиск финансирования не прекращается ни на минуту. Но на сумму 25 млн рублей мы точно можем рассчитывать в этом году. Это деньги, которые выделяет Министерство спорта через Центр спортивной подготовки.

Большую сумму занял наш друг, призер Олимпийских игр и чемпион мира по плаванию Денис Пиманков. Свои деньги вложила Ефимова, мы с женой продали машину – не самый большой вклад, но тоже порядка 600 000 рублей», – рассказал Митьков.