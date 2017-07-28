Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Годовой бюджет Efimova Team составляет около 75 млн рублей

    Теги плавание бизнес сборная России жен Юлия Ефимова Министерство спорта России Андрей Митьков

    Андрей Митьков, агент российской пловчихи Юлии Ефимовой, рассказал о бюджете Efimova Team.

    По словам Митькова, суммарный бюджет команды должен был составить 75 млн рублей, из которых 25 выделялось Министерством спорта России, 25 – регионом, и 25 – спонсорами. Но Efimova Team не получила поддержки региона.

    «Мы планировали сборы: смотрели, сколько может стоить перелет, сколько проживание в той или иной стране.

    Так, трехнедельный сбор для шести человек на Бали стоил порядка 2 млн рублей, в Австралии – уже около 3 млн рублей. В эту сумму входят перелеты, проживание, суточные, аренда спортивных сооружений и автомобиля.

    На Бали, например, арендовать на час одну дорожку в бассейне стоит меньше доллара, а в Австралии – от 40 австралийских долларов. Перед чемпионатом мира Юля была на сборе во Франции, там свой ценник – 60 евро в час. При этом нам нужно три дорожки на два часа минимум. В итоге 300 евро только за одну водную тренировку.

    Собрать 75 млн рублей сразу у нас не получилось. Поиск финансирования не прекращается ни на минуту. Но на сумму 25 млн рублей мы точно можем рассчитывать в этом году. Это деньги, которые выделяет Министерство спорта через Центр спортивной подготовки.

    Большую сумму занял наш друг, призер Олимпийских игр и чемпион мира по плаванию Денис Пиманков. Свои деньги вложила Ефимова, мы с женой продали машину – не самый большой вклад, но тоже порядка 600 000 рублей», – рассказал Митьков.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться