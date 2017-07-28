Сегодня прошли очередные заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Будапеште.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Квалификация

Утренняя сессия

Мужчины

50 м, вольный стиль

Российский пловец Владимир Морозов вышел в полуфинал с 4-м временем (21,72). Его соотечественник Евгений Седов не смог пробиться в следующую стадию, в предварительном заплыве он стал 17-м (22,20). Первый результат – у бразильца Бруно Фратуса (21,51).

100 м, баттерфляй

Александр Попков показал 14-е время (51,84) и отобрался в полуфинал, Даниил Пахомов стал 23-м (52,47) и не смог пройти дальше. Выиграл квалификацию американский пловец Калеб Дрессел (50,08).

Эстафета 4х200, вольный стиль

Сборная России, за которую выступали Михаил Вековищев, Данила Изотов, Никита Лобинцев и Михаил Довгалюк, вышла в финал с третьим временем (7.07,21). Лучший результат в полуфинале у команды Австралии (7.05,68).

Женщины

200 м, спина

Дарья Устинова вышла в полуфинал, показав 12-й результат в предварительном заплыве (2.09,99). Первое время у американской пловчихи Кэтлин Бейкер (2.06,82).

50 м, баттерфляй

Россиянка Светлана Чимрова финишировала 18-й (26,49) и завершила выступления на данной дистанции. Лучшее время у шведской пловчихи Сары Шестрем (25,25).