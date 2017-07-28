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    Плавание. Чемпионат мира. Морозов, Попков и Устинова вышли в полуфинал, Россия отобралась в финал эстафеты 4х200 в/с и другие результаты

    Теги плавание результаты чемпионат мира сборная России сборная России жен сборная США Никита Лобинцев сборная США жен Данила Изотов сборная Бразилии Сара Шестрем Владимир Морозов Евгений Седов Бруно Фратус Михаил Довгалюк Дарья Устинова Светлана Чимрова Александр Попков Кэтлин Бейкер Даниил Пахомов Калеб Дрессел Михаил Вековищев

    Сегодня прошли очередные заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Будапеште.

    Плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Квалификация

    Утренняя сессия

    Мужчины

    50 м, вольный стиль

    Российский пловец Владимир Морозов вышел в полуфинал с 4-м временем (21,72). Его соотечественник Евгений Седов не смог пробиться в следующую стадию, в предварительном заплыве он стал 17-м (22,20). Первый результат – у бразильца Бруно Фратуса (21,51).

    100 м, баттерфляй

    Александр Попков показал 14-е время (51,84) и отобрался в полуфинал, Даниил Пахомов стал 23-м (52,47) и не смог пройти дальше. Выиграл квалификацию американский пловец  Калеб Дрессел (50,08).

    Эстафета 4х200, вольный стиль

    Сборная России, за которую выступали Михаил Вековищев, Данила Изотов, Никита Лобинцев и Михаил Довгалюк, вышла в финал с третьим временем (7.07,21). Лучший результат в полуфинале у команды Австралии (7.05,68).

    Женщины

    200 м, спина

    Дарья Устинова вышла в полуфинал, показав 12-й результат в предварительном заплыве (2.09,99). Первое время у американской пловчихи Кэтлин Бейкер (2.06,82).

    50 м, баттерфляй

    Россиянка Светлана Чимрова финишировала 18-й (26,49) и завершила выступления на данной дистанции. Лучшее время у шведской пловчихи Сары Шестрем (25,25).

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