Сегодня на чемпионате мира в Будапеште проходит вечерняя квалификационная сессия по плаванию.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Квалификация

Вечерняя сессия

Женщины

100 м, вольный стиль

С лучшим результатом вышла в финал шведка Сара Шестрем (52,44). Напомним, что спортсменка на этом чемпионате мира установила новый мировой рекорд на данной дистанции во время эстафеты 4x100 (51,77).

Мужчины

200 м, брасс

Россиянин Антон Чупков вышел в финал с лучшим временем и рекордом чемпионатов (2.07,14), что также является рекордом России и рекордом Европы. Еще один россиян Илья Хоменко стал 6-м (2.08,58) и так же выступит в финале. Стоит отметить, что в финал не смог пробиться олимпийский чемпион Рио-2016 на этой дистанции казахстанец Дмитрий Баландин (2.09,69).