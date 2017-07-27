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    Плавание. Чемпионат мира. Американецы Калиш и Дрессел выиграли золото и другие результаты

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    Сегодня проходит очередной медальный день чемпионата мира по плаванию в Будапеште.

    Плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Мужчины

    100 м, вольный стиль

    1. Калеб Дрессел (США) – 47,17
    2. Нэтан Эдриен (США) – 47,87
    3. Мехди Метелла (Франция) – 47,89

    200 м, комплекс

    1. Чейз Калиш (США) – 1.55,56
    2. Косуке Хагино (Япония) – 1.56,01
    3. Ван Шунь (Китай) – 1.56,28

    Женщины

    50 м, спина

    1. Эьтен Медейрос (Бразилия) – 27,14
    2. Фу Юаньхуэй (Китай) – 27,15
    3. Александра Герасименя (Беларусь) – 27,23

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