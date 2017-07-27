Плавание. Чемпионат мира. Американецы Калиш и Дрессел выиграли золото и другие результаты
Сегодня проходит очередной медальный день чемпионата мира по плаванию в Будапеште.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Мужчины
100 м, вольный стиль
1. Калеб Дрессел (США) – 47,17
2. Нэтан Эдриен (США) – 47,87
3. Мехди Метелла (Франция) – 47,89
200 м, комплекс
1. Чейз Калиш (США) – 1.55,56
2. Косуке Хагино (Япония) – 1.56,01
3. Ван Шунь (Китай) – 1.56,28
Женщины
50 м, спина
1. Эьтен Медейрос (Бразилия) – 27,14
2. Фу Юаньхуэй (Китай) – 27,15
3. Александра Герасименя (Беларусь) – 27,23
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