Водное поло. Чемпионат мира (жен). Финал. США встретятся с Испанией, Россия сыграет с Канадой за бронзу
Сегодня на чемпионате мира в Будапеште пройдут решающие встречи в женском турнире по водному поло. Команда США встретится с Испанией в финале, в матче за бронзу сыграют Россия и Канада.
Водное поло
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Женщины
Матч за 3-е место
Канада – Россия – 16.00
Финал
США – Испания – 21.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей московское.
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