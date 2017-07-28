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    Водное поло. Чемпионат мира (жен). Финал. США встретятся с Испанией, Россия сыграет с Канадой за бронзу

    Теги водное поло результаты чемпионат мира сборная России жен (водное поло) сборная Испании жен (водное поло) сборная США жен (водное поло) сборная Канады жен (водное поло)

    Сегодня на чемпионате мира в Будапеште пройдут решающие встречи в женском турнире по водному поло. Команда США встретится с Испанией в финале, в матче за бронзу сыграют Россия и Канада.

    Водное поло

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Женщины

    Матч за 3-е место

    Канада – Россия – 16.00

    Финал

    США – Испания – 21.30

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей московское.

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