Сегодня на чемпионате мира в Будапеште пройдут решающие встречи в женском турнире по водному поло. Команда США встретится с Испанией в финале, в матче за бронзу сыграют Россия и Канада.

Водное поло

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Женщины

Матч за 3-е место

Канада – Россия – 16.00

Финал

США – Испания – 21.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей московское.