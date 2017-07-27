Плавание. Чемпионат мира. Ефимова, Чупков, Хоменко, Рылов и Колесников вышли в полуфинал, Насретдинова выбыла
Сегодня проходит утренняя квалификационная сессия по плаванию на чемпионате мира в Будапеште.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Квалификация
Утренняя сессия
Мужчины
200 м, брасс
Российский пловец Антон Чупков отобрался в полуфинал с лучшим временем (2.08,23), его соотечественник Илья Хоменко стал 14-м (2.10,43) и также прошел в следующую стадию.
200 м, спина
Россияне Климент Колесников и Евгений Рылов вышли в полуфинал, показав 4-й (1.56,74) и 7-й (1.57,28) результаты соответственно. Первым в предварительном заплыве стал американский пловец Райан Мерфи (1.56,11).
Женщины
200 м, брасс
Юлия Ефимова вышла в полуфинал с 11-м результатом (2.25,63). Самой быстрой стала британка Молли Реншоу (2.24,03), американка Лилия Кинг – 2-я (2.24,28).
100 м, вольный стиль
Российская пловчиха Розалия Насретдинова не смогла отобраться в полуфинал, показав лишь 32-е время (56,34). Лучший результат – у шведки Сары Шестрем (53,01).
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
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