Сегодня проходит утренняя квалификационная сессия по плаванию на чемпионате мира в Будапеште.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Квалификация

Утренняя сессия

Мужчины

200 м, брасс

Российский пловец Антон Чупков отобрался в полуфинал с лучшим временем (2.08,23), его соотечественник Илья Хоменко стал 14-м (2.10,43) и также прошел в следующую стадию.

200 м, спина

Россияне Климент Колесников и Евгений Рылов вышли в полуфинал, показав 4-й (1.56,74) и 7-й (1.57,28) результаты соответственно. Первым в предварительном заплыве стал американский пловец Райан Мерфи (1.56,11).

Женщины

200 м, брасс

Юлия Ефимова вышла в полуфинал с 11-м результатом (2.25,63). Самой быстрой стала британка Молли Реншоу (2.24,03), американка Лилия Кинг – 2-я (2.24,28).

100 м, вольный стиль

Российская пловчиха Розалия Насретдинова не смогла отобраться в полуфинал, показав лишь 32-е время (56,34). Лучший результат – у шведки Сары Шестрем (53,01).

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.