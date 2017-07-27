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    Плавание. Чемпионат мира. Ефимова, Чупков, Хоменко, Рылов и Колесников вышли в полуфинал, Насретдинова выбыла

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    Сегодня проходит утренняя квалификационная сессия по плаванию на чемпионате мира в Будапеште.

    Плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Квалификация

    Утренняя сессия

    Мужчины

    200 м, брасс

    Российский пловец Антон Чупков отобрался в полуфинал с лучшим временем (2.08,23), его соотечественник Илья Хоменко стал 14-м (2.10,43) и также прошел в следующую стадию.

    200 м, спина

    Россияне Климент Колесников и Евгений Рылов вышли в полуфинал, показав 4-й (1.56,74) и 7-й (1.57,28) результаты соответственно. Первым в предварительном заплыве стал американский пловец Райан Мерфи (1.56,11).

    Женщины

    200 м, брасс

    Юлия Ефимова вышла в полуфинал с 11-м результатом (2.25,63). Самой быстрой стала британка Молли Реншоу (2.24,03), американка Лилия Кинг – 2-я (2.24,28).

    100 м, вольный стиль

    Российская пловчиха Розалия Насретдинова не смогла отобраться в полуфинал, показав лишь 32-е время (56,34). Лучший результат – у шведки Сары Шестрем (53,01).

    ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

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