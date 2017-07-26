Пловец Александр Красных о чтении: «Я начинал с Николая Старикова, там было много исторических фактов»

Российский пловец Александр Красных рассказал о том, чем занимается в свободное время.

– Смотрите соревнования по другим видам спорта?

– У меня нет к этому интереса, своего спорта хватает. Могу посмотреть иногда хоккей, но вот те же единоборства... Да, это зрелищно, но я от этого не фанатею.

– Тогда как отвлекаетесь? Чем на сборах занимаетесь? Книжки читаете?



– В литературу погружаюсь. Вот читал О.Генри, «Короли и капуста». Читаю Валентина Пикуля.

– Любите книги об истории?

– Мне нравятся факты. Я начинал с Николая Старикова, там было много интересных исторических фактов. Интерес к истории дополнительно развивает чувство патриотизма. Вообще, не понимаю, как можно жить в стране и не знать элементарных фактов ее истории?

– Вы – тот человек, который знает гимн наизусть и поет на пьедестале?

– А как же?! На Круглом в каждой комнате висит текст гимна, – сказал Красных.