Плавание. Чемпионат мира. Фесикова и Изотов прошли в полуфинал, Морозов, Устинова и Пригода выбыли, другие результаты
Сегодня прошла утренняя квалификационная сессия по плаванию на чемпионате мира в Будапеште.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Квалификация
Утренняя сессия
Женщины
50 м, спина
Анастасия Фесикова прошла в полуфинал с 10-м временем (27,96), Дарья Устинова стала 30-й (28,73) и выбыла из соревнований. Лучшее время у китаянки Фу Юаньхуэй (27,21).
200 м, баттерфляй
Светлана Чимрова и Анастасия Гуженкова не смогли пройти дальше, показав 20-й (2.09,86) и 26-й (2.13,65) результаты соответственно. Первой финишировала венгерка Катинка Хоссу (2.07,25).
Мужчины
100 м, вольный стиль
Данила Изотов вышел в полуфинал с девятым временем (48,56), Владимир Морозов показал 24-е время (48,99) и завершил выступления. Быстрейшим был австралиец Кэмерон Макэвой (47,97).
200 м, комбинация
Кирилл Пригода финишировал 18-м (2.00,81) и не отобрался в полуфинал. Лучшим стал японец Косуке Хагино (1.56,46).
Смешанная эстафета
4x100, комбинация
Сборная России в составе Климента Колесникова, Всеволода Занько, Светланы Чимровой и Виктории Андреевой вышла в финал с 5-м временем (3.46,09). Победила сборная США, установив новый мировой рекорд (3.40,28).
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