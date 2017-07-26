Сегодня прошла утренняя квалификационная сессия по плаванию на чемпионате мира в Будапеште.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Квалификация

Утренняя сессия

Женщины

50 м, спина

Анастасия Фесикова прошла в полуфинал с 10-м временем (27,96), Дарья Устинова стала 30-й (28,73) и выбыла из соревнований. Лучшее время у китаянки Фу Юаньхуэй (27,21).

200 м, баттерфляй

Светлана Чимрова и Анастасия Гуженкова не смогли пройти дальше, показав 20-й (2.09,86) и 26-й (2.13,65) результаты соответственно. Первой финишировала венгерка Катинка Хоссу (2.07,25).

Мужчины

100 м, вольный стиль

Данила Изотов вышел в полуфинал с девятым временем (48,56), Владимир Морозов показал 24-е время (48,99) и завершил выступления. Быстрейшим был австралиец Кэмерон Макэвой (47,97).

200 м, комбинация

Кирилл Пригода финишировал 18-м (2.00,81) и не отобрался в полуфинал. Лучшим стал японец Косуке Хагино (1.56,46).

Смешанная эстафета

4x100, комбинация

Сборная России в составе Климента Колесникова, Всеволода Занько, Светланы Чимровой и Виктории Андреевой вышла в финал с 5-м временем (3.46,09). Победила сборная США, установив новый мировой рекорд (3.40,28).