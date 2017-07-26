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    Плавание. Чемпионат мира. Фесикова и Изотов прошли в полуфинал, Морозов, Устинова и Пригода выбыли, другие результаты

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     Сегодня прошла утренняя квалификационная сессия по плаванию на чемпионате мира в Будапеште.

    Плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Квалификация

    Утренняя сессия

    Женщины

    50 м, спина

    Анастасия Фесикова прошла в полуфинал с 10-м временем (27,96), Дарья Устинова стала 30-й (28,73) и выбыла из соревнований. Лучшее время у китаянки Фу Юаньхуэй (27,21).

    200 м, баттерфляй

    Светлана Чимрова и Анастасия Гуженкова не смогли пройти дальше, показав 20-й (2.09,86) и 26-й (2.13,65) результаты соответственно. Первой финишировала венгерка Катинка Хоссу (2.07,25).

    Мужчины

    100 м, вольный стиль

    Данила Изотов вышел в полуфинал с девятым временем (48,56), Владимир Морозов показал 24-е время (48,99) и завершил выступления. Быстрейшим был австралиец Кэмерон Макэвой (47,97).

    200 м, комбинация

    Кирилл Пригода финишировал 18-м (2.00,81) и не отобрался в полуфинал. Лучшим стал японец Косуке Хагино (1.56,46).

    Смешанная эстафета

    4x100, комбинация

    Сборная России в составе Климента Колесникова, Всеволода Занько, Светланы Чимровой и Виктории Андреевой вышла в финал с 5-м временем (3.46,09). Победила сборная США, установив новый мировой рекорд (3.40,28).

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