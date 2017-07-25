Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала свое выступление на чемпионате мира в Будапеште, а также заявила, что ее смешат разговоры о противостоянии с американкой Лилией Кинг.

«Она боится на меня смотреть, перед стартом делает вид, что меня не замечает. Но после финиша отношение уже было более теплым. Но меня все эти разговоры про противостояние больше смешат.

Сегодня стратегия была такой же, как и в полуфинале, но с самого старта все пошло не так, даже сама не поняла, почему. Возможно, помешало то, что раздули СМИ вокруг нашего соперничества, но я к этому отношусь с иронией, меня это больше подстегивало, впрочем, как и американок. Возможно, большое желание и помешало.

У меня сейчас ни радости, ни разочарования, не могу сказать, что я очень расстроена. Пока расстраиваться рано, надо настраиваться на дистанции 50, 200 метров и эстафету», – сказала Ефимова.

Напомним, Ефимова заняла третье место в финале стометровки брассом, уступив американкам Лилии Кинг и Кэтрин Мэйли. Кинг обновила мировой рекорд.