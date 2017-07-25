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    Плавание. Чемпионат мира. Россиянин Красных завоевал бронзу, у китайца Сунь Яна – золото

    Теги результаты чемпионат мира сборная России сборная США сборная Китая Сунь Ян Александр Красных Таунли Хаас

    В Будапеште продолжается плавательный турнир чемпионата мира по водным видам спорта.

    Российский пловец Александр Красных завоевал бронзу на дистанции 200 м свободным стилем. 

    Плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Мужчины

    200 м, свободный стиль

    1. Сунь Янь (Китай) — 1.44,39
    2. Тонли Хаас (США) — 1.45,04
    3. Александр Красных (Россия) — 1.45,23...
    7. Михаил Довгалюк (Россия) — 1.46,02

    Примечание: результаты будут обновляться.  

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