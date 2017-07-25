В Будапеште продолжается плавательный турнир чемпионата мира по водным видам спорта.

Российский пловец Александр Красных завоевал бронзу на дистанции 200 м свободным стилем.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Мужчины

200 м, свободный стиль

1. Сунь Янь (Китай) — 1.44,39

2. Тонли Хаас (США) — 1.45,04

3. Александр Красных (Россия) — 1.45,23...

7. Михаил Довгалюк (Россия) — 1.46,02



Примечание: результаты будут обновляться.