Плавание. Чемпионат мира. Россиянин Красных завоевал бронзу, у китайца Сунь Яна – золото
В Будапеште продолжается плавательный турнир чемпионата мира по водным видам спорта.
Российский пловец Александр Красных завоевал бронзу на дистанции 200 м свободным стилем.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Мужчины
200 м, свободный стиль
1. Сунь Янь (Китай) — 1.44,39
2. Тонли Хаас (США) — 1.45,04
3. Александр Красных (Россия) — 1.45,23...
7. Михаил Довгалюк (Россия) — 1.46,02
Примечание: результаты будут обновляться.
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