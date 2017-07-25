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    Плавание. Чемпионат мира. Ефимова поборется за золото на 100-метровке брассом

    Теги плавание результаты чемпионат мира сборная России жен Юлия Ефимова сборная США жен сборная Канады жен сборная Испании жен сборная Китая жен сборная Великобритании жен Рута Мейлутите сборная Литвы жен Лилия Кинг Кэтрин Мейли Ши Цзинлинь Кирра Смит Джессика Вал Монтеро

    Сегодня на водном чемпионате мира в Будапеште будет разыгран комплект медалей в женском плавании на 100 метров брассом.

    Российская пловчиха, призер Олимпийских игр и 4-кратная чемпионка мира Юлия Ефимова квалифицировалась в финал с лучшим временем, уступив лишь 0,01 мировому рекорду (1.04,36).

    Плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Женщины

    100 м, брасс

    Начало заплыва – 20.17 по московскому времени

    Старт-лист

    1. Кирра Смит (Канада)
    2. Ши Цзинлинь (Китай)
    3. Рута Мейлутите (Литва)
    4. Юлия Ефимова (Россия)
    5. Лилия Кинг (США)
    6. Кэтрин Мейли (США)
    7. Джессика Вал Монтеро (Испания)
    8. Сара Васи (Великобритания)

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