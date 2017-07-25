Сегодня на водном чемпионате мира в Будапеште будет разыгран комплект медалей в женском плавании на 100 метров брассом.

Российская пловчиха, призер Олимпийских игр и 4-кратная чемпионка мира Юлия Ефимова квалифицировалась в финал с лучшим временем, уступив лишь 0,01 мировому рекорду (1.04,36).

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Женщины

100 м, брасс

Начало заплыва – 20.17 по московскому времени

Старт-лист

1. Кирра Смит (Канада)

2. Ши Цзинлинь (Китай)

3. Рута Мейлутите (Литва)

4. Юлия Ефимова (Россия)

5. Лилия Кинг (США)

6. Кэтрин Мейли (США)

7. Джессика Вал Монтеро (Испания)

8. Сара Васи (Великобритания)