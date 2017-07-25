Водное поло. Чемпионат мира. 1/4 финала. Россия встретится с Венгрией и другие матчи
Сегодня в Будапеште проходят матчи 1/4 финала турнира по мужскому водному поло. Сборная России встретится с командой Венгрии.
Водное поло
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Мужчины
1/4 финала
Черногория – Греция – 7:12 (0:1, 2:5, 1:4, 4:2)
Сербия – Австралия – 15:5 (4:1, 4:2, 4:2, 3:0)
Венгрия – Россия – 21.30
Хорватия – Италия – 23.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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