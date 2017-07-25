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    Водное поло. Чемпионат мира. 1/4 финала. Россия встретится с Венгрией и другие матчи

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    Сегодня в Будапеште проходят матчи 1/4 финала турнира по мужскому водному поло. Сборная России встретится с командой Венгрии.

    Водное поло

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Мужчины

    1/4 финала

    Черногория – Греция – 7:12 (0:1, 2:5, 1:4, 4:2)

    Сербия – Австралия – 15:5 (4:1, 4:2, 4:2, 3:0)

    Венгрия – Россия – 21.30

    Хорватия – Италия – 23.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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