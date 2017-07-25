Сегодня в Будапеште проходят матчи 1/4 финала турнира по мужскому водному поло. Сборная России встретится с командой Венгрии.

Водное поло

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Мужчины

1/4 финала

Черногория – Греция – 7:12 (0:1, 2:5, 1:4, 4:2)

Сербия – Австралия – 15:5 (4:1, 4:2, 4:2, 3:0)

Венгрия – Россия – 21.30

Хорватия – Италия – 23.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.