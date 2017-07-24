Сегодня на чемпионате мира в Будапеште проходит утренняя отборочная сессия по плаванию.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Квалификация

Утренняя сессия

Мужчины

100 м, спина

Россияне Григорий Тарасевич и Климент Колесников прошли в полуфинал, показав 3-е (53,18) и 16-е (54,51) время соответственно. Лучшим в заплывах был китаей Сюй Цзяюй (52,77).

Женщины

100 м, спина

Анастасия Фесикова и Дарья Устинова отобрались в полуфинал с 4-м (59,58) и 10-м (59,90) временем. Быстрее всех была канадка Кайли Жаклин Масс (58,62).

100 м, брасс

Юлия Ефимова пробилась в полуфинал со вторым временем (1.05,60), уступив только американке Лилли Кинг (1.05,20). Еще одна россиянка Наталья Иванеева стала 21-й (1.07,97) и завершила выступления.