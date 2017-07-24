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    Плавание. Чемпионат мира. Квалификация. Тарасевич, Колесников, Фесикова, Устинова и Ефимова вышли в полуфинал, другие результаты

    Теги плавание результаты чемпионат мира сборная России сборная России жен Анастасия Фесикова (Зуева) сборная Китая Юлия Ефимова сборная США жен сборная Канады жен Дарья Устинова Григорий Тарасевич Наталья Иванеева Лилия Кинг Кайли Масс Сюй Цзяюй Климент Колесников

    Сегодня на чемпионате мира в Будапеште проходит утренняя отборочная сессия по плаванию.

    Плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Квалификация

    Утренняя сессия

    Мужчины

    100 м, спина

    Россияне Григорий Тарасевич и Климент Колесников прошли в полуфинал, показав 3-е (53,18) и 16-е (54,51) время соответственно. Лучшим в заплывах был китаей Сюй Цзяюй (52,77).

    Женщины

    100 м, спина

    Анастасия Фесикова и Дарья Устинова отобрались в полуфинал с 4-м (59,58) и 10-м (59,90) временем. Быстрее всех была канадка Кайли Жаклин Масс (58,62).

    100 м, брасс

    Юлия Ефимова пробилась в полуфинал со вторым временем (1.05,60), уступив только американке Лилли Кинг (1.05,20). Еще одна россиянка Наталья Иванеева стала 21-й (1.07,97) и завершила выступления.

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